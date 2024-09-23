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У Києві на одній із станцій метро розпочнеться ремонт

Понеділок, 23 вересня 2024, 16:01 - Віктор Волокіта

У Києві капітальний ремонт ескалаторів на станції метро "Берестейська" розпочнуть 24 вересня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА. 

Згідно з інформацією пресслужби, 24 вересня на станції метро "Берестейська" розпочнуть капітальний ремонт ескалаторів. Плановий ремонт розпочнеться на ескалаторі №1 і триватиме орієнтовно до 12 листопада. 

Як йдеться в повідомленні, востаннє цей ескалатор капітально ремонтували 2012 року.

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Нагадаємо:

12 вересня відновлено повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки" синьої гілки метро Києва.

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