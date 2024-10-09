Регулятор спростив розрахунок тарифів на виробництво тепла для когенераційних установок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) спростила розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії для когенераційних установок з тепловою потужністю не більше 4,3 Гкал/год.

Відповідне рішення схвалене на засіданні регулятора 9 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Так, тарифи на виробництво тепла на когенераційних установках із тепловою потужністю не більше 4,3 Гкал/год. для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, розраховуються на рівні витрат на придбання палива, транспортування природного газу, придбання електроенергії, витрат на покупну теплову енергію.

Крім того, враховується повна планова собівартість виробництва тепла на власних установках, які не є когенераційними або використовують для когенерації альтернативні джерела енергії, що врахована у чинних тарифах на тепло.

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Також визначено порядок розрахунку тарифів для ліцензіатів, які не проводять господарської діяльності з виробництва тепла на котельнях, транспортування та постачання тепла, але мають чинний договір купівлі-продажу теплової енергії з теплопостачальною організацією.

Для таких ліцензіатів враховується повна планова собівартість виробництва тепла на власних установках, які не є когенераційними або використовують для когенерації альтернативні джерела енергії, у тарифі теплопостачальника.

Для ліцензіатів, яким не встановлено тарифів на виробництво теплової енергії і які надають послуги транспортування та постачання тепла, тарифи на виробництво теплової енергії розраховуються на рівні середнього по Україні тарифу.

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