ДТЕК реалізував пілотний проєкт цифрового двійника електромереж у Київській області

Оператор системи розподілу електроенергії "ДТЕК Київські регіональні електромережі" реалізував на Ірпінському енерговузлі пілотний проєкт цифрового двійника мереж.

Про це повідомляє ДТЕК, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цифровий двійник - це "копія" мережі в спеціалізованому програмному забезпеченні, наповненому даними про електромережі, їхні характеристики, потужності, категорії надійності клієнтів тощо. Ця програма дає змогу моделювати роботу мережі, розподіл навантаження за елементами, а також прогнозувати аварії. Завдяки цій технології енергетики зможуть визначати слабкі місця в мережі та ефективні способи їх посилення", - зазначив ДТЕК у релізі.

У ньому зазначається, що втілення проєкту в усій Київській області дасть змогу знизити кількість аварій і відповідно перерв в електропостачанні для жителів і бізнесу.

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"Одна зі складових, яку цифровий двійник дасть змогу забезпечити, - це скорочення часу відключення. Завдяки розрахунку оцифрованих даних ми можемо побачити, які елементи мають низьку надійність, і зможемо заздалегідь запланувати посилення цих елементів. Або знайти альтернативний шлях, як перезаживити клієнтів без термінового посилення елементів, а запланувати цю потрібну модернізацію на майбутнє. Таким чином, ми покращимо надійність електропостачання", - описав переваги проєкту начальник відділу довгострокового планування та аналізу мережі "ДТЕК Мережі" Леонід Москаленко.

Як зазначили в ДТЕК, пілотний проєкт цифрового двійника зміг підтвердити досягнення поліпшення закладених у концепції розвитку мереж цільових показників, наприклад, зменшення середнього часу аварійного відключення електроенергії з 1122 до 100 хвилин на рік (SAIDI) в Ірпінському енерговузлі.

Там уточнили, що під час реалізації пілотного проєкту впродовж року енергетикам вдалося оцифрувати понад 3 тис. км ліній електропередачі та майже 1,5 тис. енергооб'єктів на Ірпінсько-Бучанській ділянці, а наступного року "ДТЕК КРЕМ" планує реалізувати "цифрового двійника" уже по всій території регіону.

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ДТЕК зазначив, що створення цифрової моделі мереж є частиною 10-річного проєкту з модернізації енергоінфраструктури "Мережі Майбутнього", впроваджуваної ОСР "ДТЕК Мережі" в Київській, Дніпропетровській, Одеській областях і в столиці.

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