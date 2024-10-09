"Держоператор тилу" почав приховувати ціни і постачальників харчів для ЗСУ: чому так сталось

"Державний оператор тилу" Міноборони 1 жовтня за результатами тендеру уклав угоду на постачання харчів до ЗСУ у Рівненській області на суму 301,40 млн грн. Також очікується підписання ще однієї угоди розміром 606,80 млн грн на харчі для військових у Львівській області.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Зазначається, що вперше за весь час роботи "Держоператор тилу" під керівництвом Арсена Жумаділова приховав всі дані про підрядників та ціну харчів. З інформації у "Прозорро" невідомо які фірми стали переможцями торгів та вартість окремих продуктів у контрактах.

Як пише видання, це відбулось через те, що ДОТ вперше провів тендер по процедурі "динамічна система закупівель".

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Цю процедуру було впроваджено на початку 2024 року для закупівель, пов’язаних з чутливою інформацією у військовій сфері. Агенція оборонних закупівель і Держспецзв’язку використовували її для придбання квадрокоптерів задля анонімізації підрядників з міркувань безпеки. При цьому вони оприлюднюють дані про ціну та кількість придбаних дронів.

"Закупівлі харчів "Держоператору тилу" після скандалів 2023 року проводились звичайними відкритими торгами. І в них було видно пропозиції від усіх учасників торгів та договір з цінами продуктів", - пишуть "Наші гроші".

За новою процедурою ДОТ попередньо провів кваліфікацію серед низки учасників ринку та обрав тих, хто задовольняв його вимогам стосовно спроможності виконати контракт.

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На цьому етапі це була відкрита частина процедури, тому було видно назви фірм, що виявили бажання взяти участь в торгах та були допущені до подальших цінових торгів. Це виявились старі учасники ринку ТОВ "Фабрика смаку", ТОВ "Юг прод торг", ТОВ "Трейд граніт інвест", ТОВ "Охтирка м’ясопродукт", ТОВ "Атомсервіс", ТОВ "Аделін", ТОВ "Міт Пром", ТОВ "Контракт продрезерв 5", ТОВ "Буський консервний завод".

У подальшому на етапі цінових торгів процедура стала закритою. Відтак немає жодних даних, хто з цих фірм яку зробив пропозицію, та по якій ціні переможець постачатиме понад 300 різних продуктів по категоріям.

Видання нагадало, що з початком повномасштабної війни уряд дозволив військовим не публікувати дані про свої закупівлі у "Прозорро" з метою безпеки та пришвидшення тендерних процедур. Це призвело до того, що Міноборони почало укладати контракти на постачання харчів по цінах у рази дорожче від роздрібних торгівельних мереж. Після скандалу на початку 2023 року Верховна Рада прийняла закон про повернення у "Прозоррро" незбройних закупівель військових. Тоді було реформовано закупівлі Міноборони. Їх передали новоствореній структурі "Державний оператор тилу" під керівництвом Арсена Жумаділова, який раніше очолював ДП "Медичні закупівлі України".

"Повернення у "Прозорро" мало позитивний ефект. Ціни закупівель Міноборони по багатьом групам товарів були суттєво знижені. Нинішній приклад закупівлі з повністю закритими даними про поставку є першим за час роботи "ДОТ" з 2023 року", - написало видання.

Нагадаємо:

Міністерство оборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство.