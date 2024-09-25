Міноборони об'єднає Агенцію оборонних закупівель та Держоператор тилу
Середа, 25 вересня 2024, 11:41 -
Міністерство оборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю LB.ua.
"Зараз ми фіналізуємо процес створення об’єднаної Агенції (АОЗ і ДОТ). Запуск одразу буде з призначенням наглядової ради", - повідомив він.
Міністр розказав, що його мета взагалі об'єднати усі агенції Міноборони в "якесь Ukrainian Defence Forces Agency, де будуть закупівлі, логістика, контракти, вимірювання, ефективність".
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Вибором керівника цього об'єднаного агентства, за його словами, опікуватиметься заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
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