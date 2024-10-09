Власник "ТК Груп" пояснив, чому легпрому України важко конкурувати з іноземцями

Українська легка промисловість під час закупівель перебуває в нерівних конкурентних умовах з іноземцями - тільки на забезпечення електропостачання сукупно витрачено понад 1 млрд грн, але галузь усе одно конкурентна й ефективна.

Таку думку висловив голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України, власник "ТК Груп" Олександр Соколовський під час "круглого столу" щодо проблем оборонних закупівель у легпромі в Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Однак досі існують поодинокі випадки сірого або прихованого імпорту з Туреччини, Китаю. Або - що ще гірше - з країн, у яких фактично використовується рабська або дитяча праця - В'єтнам, Бангладеш", - повідомив він.

Як найбільш обурливий приклад він навів історію з прихованим імпортом одного з постачальників Державного оператора тилу (ДТО) - "Фармінко Норд", який не лише видає за українську продукцію, замовлену у В'єтнамі, а й затримує постачання критичної для армії зимової форми на місяці.

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"Жоден реальний український виробник таких затримок не допускає. Хоча в нас постійно літають ракети. А локалізація - запобіжник від таких історій", - зазначив Соколовський.

Зі свого боку заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський повідомив, що уряд уже підготував пропозиції щодо товарів, на які можуть бути розширені умови локалізації (зараз діють тільки на продукцію машинобудування - ред.), і там є товари легкої промисловості.

"Наразі ми просимо виробників формувати свої позиції щодо включення продукції до переліку, але для цього вони мають розуміти системно, яким чином зроблять відсоток місцевої складової (на 2025 рік - 25%, зі щорічним приростом на 5 в.п. - до 40%) - за рахунок якої сировини, операцій, комплектувальних", - зазначив нардеп.

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Заступниця міністра економіки Надія Бігун повідомила, що міністерство підтримує тезу про те, що на торги мають приходити реальні виробники, а не посередники, і наразі завершує підготовку проєкту постанови, що запроваджує умову локалізації в оборонних закупівлях і стосуватиметься товарів легпрому.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів планував активізувати співпрацю з легкою промисловістю України для забезпечення потреб ЗСУ та інших оборонних відомств.