Туреччина також заблокувала месенджер Discord

На сайті управління інформаційних технологій та комунікацій (турецького регулятора) з'явилася картка про блокування в країні доступу до платформи Discord.

На це пише російське видання "Медіазона".

"discord.com заблокований рішенням Анкарського 1-го Світового суду від 09.10.2024 у справі № 2024/12907 D. İş", - йдеться у картці про блокування. Іншої інформації на сайті не наводиться.

Нагадаємо:

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Месенджер Discord заблокували в РФ у зв'язку з порушенням російського законодавства.

Російські користувачі раніше масово скаржилися на збої в роботі Discord, випливає з даних сервісу Downdetector. Месенджер не працював у десктоп і мобільній версіях.

Проблеми в роботі месенджера спостерігаються щонайменше з вересня. На початку осені "Роскомнадзор" почав вносити сторінки Discord до реєстру забороненої інформації. З 20 вересня "Роскомнадзор" виніс п'ять рішень проти месенджера, які стали підставою для блокування, і оштрафував його на 3,5 млн рублів.

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