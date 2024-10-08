Google видалив російський антивіруси "Касперського" з магазину додатків – росЗМІ

Застосунки "Лабораторії Касперського" більше недоступні для користувачів Google Play.

Про це повідомили пропагандистському виданню РФ "РИА Новости" у прес-службі компанії, пише The Moscow Times.

"За рішенням компанії Google наші додатки для захисту пристроїв на базі Android наразі недоступні в офіційному магазині додатків Google Play", - йдеться в повідомленні.

У "Лабораторії Касперського" пояснили, що рішення Google ґрунтується на накладеній американським урядом забороні поширювати і продавати продукти компанії. У ній вважають, що Google надмірно трактує рішення міністерства торгівлі США, яке не забороняє поширення застосунків за межами країни.

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"Хоча ці обмеження і не мають юридичної сили за межами США, Google в односторонньому порядку видалив усі наші продукти з Google Play", - додали в компанії.

Водночас усі додатки, встановлені з магазину Google на пристрої під Android, продовжать працювати, платні підписки залишаються активними, а управління ліцензіями та оновленнями вірусних баз відбувається через власну хмарну інфраструктуру.

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Російська "Лабораторія Касперського" через оголошення санкцій згорнула свою діяльність у США з 20 липня 2024 року.