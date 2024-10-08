Співвласник "АТБ" побудує 50 МВт газової генерації у Рівному
Вівторок, 8 жовтня 2024, 18:33 -
Інвестиційна компанія BGV Group Management Геннадія Буткевича (співвласника мережі АТБ) оголосила про будівництво у Рівному газових когенераційних установок загальною потужністю понад 50 МВт.
Про це йдеться у релізі компанії.
Обладнання працюватиме в комбінованому режимі, виробляючи як електричну, так і теплову енергію.
Проєкт буде реалізовано поетапно, під час цього опалювального сезону заплановано запуск першої черги. Повний цикл будівництва планується завершити протягом року.
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Інвестиції BGV Group Management у проєкт здійснюються через закритий венчурний фонд "Магнум", яким володіє Геннадій Буткевич.
Нагадаємо:
Антимонопольний комітет погодив придбання фондом "Магнум", який належить співвласнику "АТБ" Геннадію Буткевичу, компанії "УТ Пауер".
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