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В "Укрзалізниці" розповіли, який відсоток пасажирів користується Wi-Fi у швидкісних поїздах

Вівторок, 8 жовтня 2024, 18:35 - Віктор Волокіта

З початку запуску Wi-Fi в Інтерсіті+ в тестовому режимі, ним вже скористалися 500 тисяч пасажирів "Укрзалізниці". 

Про це повідомила пресслужба УЗ. 

Як йдеться в повідомленні, протягом вересня кожен другий пасажир користувався інтернетом під час поїздки. 

"Найбільше пасажири користуються Wi-Fi на маршруті №741/742 Київ — Львів: у середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету", - розповіли в УЗ. 

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Нагадаємо:

У вересні "Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ наразі обладнані системами доступу до Інтернету.

Укрзалізниця інтернет
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