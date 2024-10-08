В "Укрзалізниці" розповіли, який відсоток пасажирів користується Wi-Fi у швидкісних поїздах
Вівторок, 8 жовтня 2024, 18:35 -
З початку запуску Wi-Fi в Інтерсіті+ в тестовому режимі, ним вже скористалися 500 тисяч пасажирів "Укрзалізниці".
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Як йдеться в повідомленні, протягом вересня кожен другий пасажир користувався інтернетом під час поїздки.
"Найбільше пасажири користуються Wi-Fi на маршруті №741/742 Київ — Львів: у середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету", - розповіли в УЗ.
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Нагадаємо:
У вересні "Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ наразі обладнані системами доступу до Інтернету.
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