"Укрпошта" запустить новий мобільний застосунок: діючий - застарів

АТ "Укрпошта" запустить у листопаді новий мобільний застосунок із удосконаленим функціоналом.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"З листопада впроваджуватимемо новий мобільний застосунок, і наш відправник зможе з його допомогою бачити: якщо він приніс відправлення до обіду, гарантовано наступного дня воно буде за адресою призначення в іншому місті; якщо відправлення приніс увечері та є можливість його швидко доставити, це також буде наступного дня", - пояснив він.

За словами голови "Укрпошти", наявний застосунок застарів, тому назріла необхідність його вдосконалити. У наявному застосунку трек вимагає введення даних вручну, у новому застосунку вони "залітатимуть" автоматично, щойно посилка буде в дорозі. Одержувача про це буде повідомлено push-повідомленням.

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"У новому застосунку зможете посилку перенаправити на інше відділення, сплатити, бачити всі етапи її шляху", - додав глава компанії Смілянський.

За його словами, новий мобільний застосунок – власна розробка IT-департаменту "Укрпошти".

Наразі застосунок перебуває на бета-тестуванні, до якого залучено 22 тис. співробітників "Укрпошти".

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Нагадаємо:

"Укрпошта" прийняла рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року.