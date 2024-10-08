Найбільші компанії підтримали проєкт з підготовки та працевлаштування жінок-водійок

Фото: Укрінформ

Найбільші українські компанії долучаються до проекту з підготовки та працевлаштування жінок-водійок.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зокрема, готовність працевлаштувати жінок та бути партнерами проекту висловили 24 компанії, з них 17 – вже підписали меморандуми про співпрацю.

Готовність стати партнерами проекту висловили компанії: Volvo Trucks, Metro Cash&Carry, Fozzy Group, Novus, ТОВ "Кроноспан Рівне", ТОВ "Негабарит-сервіс", ТОВ "Транс-логістик", АТП-2004 (Кернел), ТОВ "Вантажсервіс" (Небесна криниця), БАЛК-ТРАНС, Novus, АТ "Укрпошта", ТОВ "В2В Логістик", ПП "Ріо-Транс", ПАТ "МХП", ТОВ "Ерідон", VITAGRO, ТОВ "Аграрні системні технології".

Реклама:

Зазначається, що Фундація інституційного розвитку, що реалізує проект, забезпечить якісне навчання жінок для отримання водійських посвідчень категорії С або СЕ.

Після завершення навчання компанії-партнери розглядатимуть кандидатури випускниць на відкриті вакансії, забезпечуючи рівні можливості для жінок та пропонуючи конкурентну зарплату.

Нагадаємо:

Реклама:

Понад два десятки українських компаній з різних секторів економіки підтримали проєкт підготовки жінок-водійок вантажівок та сприятимуть їх навчанню і подальшому працевлаштуванню.