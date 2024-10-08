Литовська компанія надала Україні 4 мільйони євро на енергетику: що купуватимуть

Литовська державна група енергетичних компаній Ignitis Grupė надала Україні фінансову допомогу у розмірі 4 мільйонів євро на купівлю обладнання для 120 мегават генеруючих потужностей.

Про це повідомляє LRT, передає Укрінформ.

Як повідомляється, компанія підписала угоду з Європейською енергетичною спільнотою та спрямує кошти до координованого організацією фонду для відновлення енергетичної інфраструктури України.

За даними групи компаній, обладнання, придбане за рахунок коштів фонду, забезпечить електроенергією близько 420 тис. українських домогосподарств.

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Нагадаємо:

Литва виділить 35 млн євро на закупівлю РЛС і обладнання для розмінування, а також планує поставити понад 5 тисяч дронів вітчизняного виробництва до кінця осені.