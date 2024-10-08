Україна має отримати 35 мільярдів євро нового кредиту до кінця року – Єврокомісія

Країнам ЄС та Європарламенту потрібно швидко пройти всі законодавчі процедури, щоб Україна могла отримати виплати по новому кредиту у 35 мільярдів євро вже до кінця поточного року.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова виконавчого віце-президента Єврокомісії Марош Шефчович.

"Важливо, що зараз ми шукаємо швидкої угоди щодо наших пропозицій навколо кредитної макрофінансової допомоги у розмірі 35 мільярдів євро, яка є частиною зобов’язань, що були зроблені країнами G7 у червні. Є імперативом, щоб ці кошти були виплачені до кінця поточного року, щоб забезпечити фіскальний простір, якого вона потребує", - зазначив представник Єврокомісії.

Також, за його словами, європейська сторона здійснює конкретні заходи, щоб допомогти Україні у підготовці до наступної зими. Ця робота передбачає ремонт енергетичних об’єктів України, відновлення електромереж та стабілізацію усього енергетичного сектору України.

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