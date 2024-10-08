Суд США зобов'язав Google відкрити свій магазин додатків для конкуренції
Суд зобов'язав компанію Google, переглянути свій бізнес мобільних додатків, щоб надати користувачам Android більше можливостей завантажувати додатки.
Про це повідомляє Reuters.
У розпорядженні йдеться про те, що протягом трьох років Google не може забороняти використання методів оплати через мобільні додатки і повинен дозволити користувачам завантажувати сторонні платформи конкурентів або магазини додатків для Android.
Наказ забороняє Google здійснювати платежі виробникам пристроїв за попередню інсталяцію свого магазину додатків і ділитися доходами, отриманими від магазину Play, з іншими дистриб'юторами додатків.
Зазначається, що заборона набуде чинності 1 листопада.
Google повідомила, що подасть апеляцію до 9-го окружного апеляційного суду США в Сан-Франциско і попросить американські суди призупинити дію наказу до розгляду апеляції.
Повідомляється, що за словами директора Epic, їх магазин Epic Games Store та інші магазини додатків з'являться в Google Play у 2025 році.
Позов Epic, поданий у 2020 році, звинувачував Google у монополізації способів доступу споживачів до додатків на пристроях Android і способів оплати транзакцій всередині додатків.
Нагадаємо:
Компанія Epic Games звинувачує Samsung і Google у захисті магазину Google Play від конкуренції.