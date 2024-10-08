Всі розділи
Укр / Рус

Суд США зобов'язав Google відкрити свій магазин додатків для конкуренції

Вівторок, 8 жовтня 2024, 10:00 - Олексій Артемчук
 
Getty Images

Суд зобов'язав компанію Google, переглянути свій бізнес мобільних додатків, щоб надати користувачам Android більше можливостей завантажувати додатки.

Про це повідомляє Reuters.

У розпорядженні йдеться про те, що протягом трьох років Google не може забороняти використання методів оплати через мобільні додатки і повинен дозволити користувачам завантажувати сторонні платформи конкурентів або магазини додатків для Android.

Наказ забороняє Google здійснювати платежі виробникам пристроїв за попередню інсталяцію свого магазину додатків і ділитися доходами, отриманими від магазину Play, з іншими дистриб'юторами додатків.

Реклама:

Зазначається, що заборона набуде чинності 1 листопада.

Google повідомила, що подасть апеляцію до 9-го окружного апеляційного суду США в Сан-Франциско і попросить американські суди призупинити дію наказу до розгляду апеляції.

Повідомляється, що за словами директора Epic, їх магазин Epic Games Store та інші магазини додатків з'являться в Google Play у 2025 році.

Реклама:

Позов Epic, поданий у 2020 році, звинувачував Google у монополізації способів доступу споживачів до додатків на пристроях Android і способів оплати транзакцій всередині додатків.

Нагадаємо: 

Компанія Epic Games звинувачує Samsung і Google у захисті магазину Google Play від конкуренції.

США Google суд
Реклама:
Матеріали за темою
США схвалили продаж Італії літаків із системами РЕБ за 680 мільйони доларів 8 жовтня 2024, 09:00
Українська компанія поставила труби для SpaceX 7 жовтня 2024, 18:44
Частка США у венчурному капіталі оборонних стартапів Європи зросла утричі за рік 7 жовтня 2024, 13:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті