Суд США зобов'язав Google відкрити свій магазин додатків для конкуренції

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Суд зобов'язав компанію Google, переглянути свій бізнес мобільних додатків, щоб надати користувачам Android більше можливостей завантажувати додатки.

Про це повідомляє Reuters.

У розпорядженні йдеться про те, що протягом трьох років Google не може забороняти використання методів оплати через мобільні додатки і повинен дозволити користувачам завантажувати сторонні платформи конкурентів або магазини додатків для Android.

Наказ забороняє Google здійснювати платежі виробникам пристроїв за попередню інсталяцію свого магазину додатків і ділитися доходами, отриманими від магазину Play, з іншими дистриб'юторами додатків.

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Зазначається, що заборона набуде чинності 1 листопада.

Google повідомила, що подасть апеляцію до 9-го окружного апеляційного суду США в Сан-Франциско і попросить американські суди призупинити дію наказу до розгляду апеляції.

Повідомляється, що за словами директора Epic, їх магазин Epic Games Store та інші магазини додатків з'являться в Google Play у 2025 році.

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Позов Epic, поданий у 2020 році, звинувачував Google у монополізації способів доступу споживачів до додатків на пристроях Android і способів оплати транзакцій всередині додатків.

Нагадаємо:

Компанія Epic Games звинувачує Samsung і Google у захисті магазину Google Play від конкуренції.