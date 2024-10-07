Словаччина допоможе Україні з технікою для розмінування

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на запуск спільного зі Словаччиною виробництва машин розмінування.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна розраховує на започаткування спільного виробництва інженерної техніки, яке розташовуватиметься на території України. Зокрема, йдеться про виробництво розмінувальних машин "Bozena".

Також, за його словами, нещодавно українська компанія підписала угоду з європейським партнером, виробничі потужності якого локалізовані в Словаччині, про збільшення виробництва снарядів.

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"Очікуємо на нові оборонні контракти на рівні підприємств", — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо:

Україна та Словаччина домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу.

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