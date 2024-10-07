Україна та Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави

Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення за маршрутом Київ-Братислава.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною, передає Інтерфакс-Україна.

"Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп", – сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що ще один проєкт – це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп – Чієрна над Тисою, зокрема, планується розвиток інфраструктури прикордонного пункту пропуску для збільшення його можливостей.

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Україна та Словаччина домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу.