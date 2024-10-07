TikTok видаляє 92% відео з російською дезінформацією протягом першої доби

Модератори TikTok видаляють 92% відео з російською дезінформацією протягом перших 24 годин.

Про це розповів директор зі зв’язків з державними органами TikTok в Центральній та Північній Європі Якуб Олек в інтерв’ю Forbes.

"92% відео з російською дезінформацією у TikTok модератори видаляють протягом перших 24 годин", – повідомив він.

Загалом платформа значно покращила боротьбу з пов’язаним контентом: видалення контенту з нульовими переглядами зросло з 75% до 84,4% за останній рік.

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Проактивне видалення в рамках цих політик зросло з 81,7% до 93,7%. Що стосується дезінформації, в тому числі російської, то проактивне видалення зросло з 73,7% до 96,8%, значний відсоток з яких платформа видаляє протягом перших 24 годин.

Нагадаємо:

TikTok видалив акаунти, пов'язані з російськими державними ЗМІ, за "участь у таємних операціях зі здійснення впливу".

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