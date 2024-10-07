Dragon Capital придбала торговий центр "Караван" у Києві

Компанія DC Kyiv Outlet, яка входить до складу групи Dragon Capital (власник видання "Українська правда"), завершила придбання 100% статутного капіталу ТОВ "Трейд Солюшнс", яка володіє торговим центром "Караван Outlet" у Києві.

Про це йдеться у релізі Dragon Capital.

Ця угода є частиною стратегії Dragon Capital щодо управління своїм портфелем комерційної нерухомості.

Caravan Outlet Mall є першим професійним торговим центром Києва і залишається єдиним великим аутлет-центром у місті, йдеться у релізі. Загальна площа об’єкта становить 57 321 квадратний метр, з яких орендна площа охоплює 42 788 квадратних метрів.

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У торговому центрі представлені понад 50 міжнародних модних брендів, п'ятизальний кінотеатр, ролердром, парк розваг для дітей, гіпермаркет та фудкорт.

Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала зазначив, що група бачить потенціал цього торгового центру. Наразі Dragon Capital розглядає різні стратегії подальшого розвитку центру, враховуючи поточні потреби як ритейлерів, так і споживачів.

Умови угоди залишаються конфіденційними.

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Нагадаємо:

АМКУ дозволив компанії Dragon Capital (власник видання "Українська правда") "ДК Київ Аутлет" отримати понад 50% у ТОВ "Трейд Солюшинз", якій належить ТРЦ "Караван Outlet" у Києві.