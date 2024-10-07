В Україні подали 267 тисяч заявок на реєстрацію торгових марок: хто найбільше

В Україні було подано 267 692 заявок на реєстрацію торгових марок за останні 10 років.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Як йдеться в повідомленні, рекордним став 2019 рік — 33 745 заявок.

Однак із початком пандемії та згодом повномасштабної заявок поменшало. У 2023 році кількість заявок на реєстрацію торгових марок зросла до 25 тисяч. Цьогоріч вже подано 18 008 заявок за 9 місяців.

Реклама:

У 2024 році найчастіше бажають зареєструвати торгові марки:

на рекламування та підприємницьку діяльність — 37,4%

на освіту і розважальні послуги — 13,9%

на фармацевтичні, медичні, ветеринарні препарати та гербіциди — 11,1%.

Найбільшу кількість заявок на реєстрацію торгових марок за весь час подав Рошен — 1396.

До трійки лідерів потрапили також Оболонь — 1043 та Розетка — 886.

Реклама:

У 2024 році лідером за кількістю заявок на реєстрацію став ГГБЕТ — 76 заявок.

Нагадаємо:

За перші пів року в Україні відкрилося понад 18 000 нових компаній.