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В Україні подали 267 тисяч заявок на реєстрацію торгових марок: хто найбільше

Понеділок, 7 жовтня 2024, 12:01 - Віктор Волокіта

В Україні було подано 267 692 заявок на реєстрацію торгових марок за останні 10 років. 

Про це свідчать дані Опендатабот. 

Як йдеться в повідомленні, рекордним став 2019 рік — 33 745 заявок. 

Однак із початком пандемії та згодом повномасштабної заявок поменшало. У 2023 році кількість заявок на реєстрацію торгових марок зросла до 25 тисяч. Цьогоріч вже подано 18 008 заявок за 9 місяців.

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У 2024 році найчастіше бажають зареєструвати торгові марки:

  • на рекламування та підприємницьку діяльність — 37,4% 
  • на освіту і розважальні послуги — 13,9%
  • на фармацевтичні, медичні, ветеринарні препарати та гербіциди — 11,1%.

Найбільшу кількість заявок на реєстрацію торгових марок за весь час подав Рошен — 1396. 

До трійки лідерів потрапили також Оболонь — 1043 та Розетка — 886.

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У 2024 році лідером за кількістю заявок на реєстрацію став ГГБЕТ — 76 заявок.

Нагадаємо:

За перші пів року в Україні відкрилося понад 18 000 нових компаній.

торгівля бізнес
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Економічна правда
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