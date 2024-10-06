Бахматюк уклав "мирову угоду" з найбільшим інвестором

Економічна правда

UkrLandFarming Олега Бахматюка заявила, що позови найбільшого інвестора Gramercy Funds Management LLC проти компанії відхилені по суті.

Про це повідомляє пресслужба UkrLandFarming.

Gramercy Funds Management LLC і пов’язані з ним фонди у 2022 році стверджували, що Бахматюк та інші нібито вчинили шахрайство, яке вплинуло на Gramercy як на найбільшого власника облігацій UkrLandFarming. Тоді інвестори заявляли про виведення майже 1 млрд дол активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і Вайомінг (США). У грудні 2022 року Gramercy подала позов до федерального суду США проти Бахматюка та американця Ніколаса Піацци. Компанія також ініціювала окремий судовий розгляд на Кіпрі.

За повідомленням UkrLandFarming в жовтні 2024 року згадані позови були відкликані.

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"Щодо позовів, поданих Gramercy Funds Management LLC та його афілійованими особами проти Олега Бахматюка, Ніколаса Піацца, Олександра Яременка, ТОВ "СП Кепітал Менеджмент", ТОВ "ТНА Корпоратив Солюшнз" та ТОВ "Малтофекс", повідомляємо, що ці позови були добровільно повністю відхилені. Рішення винесено по суті і не підлягає перегляду. У зв'язку з цим сторони уклали конфіденційну мирову угоду", – йдеться у повідомленні пресслужби UkrLandFarming.

Сам Бахматюк вважає цю угоду "позитивним розвитком", не лише тому, що справа не може бути поновлена, а й тому, що це допоможе бізнесу, який втратив приблизно половину своєї вартості через велику війну.

Загальні збитки від військової агресії РФ для підприємства оцінюються в суму близько 1,2 млрд дол.

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