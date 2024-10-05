У Києві тимчасово не працювали на вхід дві станції нещодавно відремонтованої гілки метро

На "синій" гілці київського метрополітену тимчасово закривали на вхід дві стації. У метрополітені пояснювали закриття технічною несправністю рухомого складу.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Станції метро "Теремки" та "Іподром" тимчасово були зачинені на вхід. Причина зміни руху поїздів "синій лінії" - технічна несправність рухомого складу", – йдеться у повідомленні.

Близько 16:20 5 жовтня станції відкрили. У пресслужбі зазначили, що рухомий склад знято з лінії та буде направлено на огляд та ремонт в електродепо.

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