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Останній енергоблок, що перебуває в ремонті, під'єднають в середині жовтня 

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 20:17 - Олексій Артемчук

Станом на 4 жовтня із 9 атомних енергоблоків тільки один іще перебуває у плановому ремонті.

Про це повідомляє в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Укрінформ..

"Основним питанням було перевантажити усі енергоблоки, щоб ми ними працювали. Це 9 енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній території України. Залишився один енергоблок (у ремонті - ред.), який буде підключений у середині жовтня", - сказав Котін.

За його словами, для кожної АЕС визначено по 100 заходів підготовки до опалювального сезону.

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АЕС Енергоатом
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Економічна правда
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