Столична влада після скарг киян втрутиться у роботу забруднювача повітря

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА готує розпорядження про зупинення дії дозволу на викиди забруднюючих речовин, виданого ТОВ "АДМ".

Про це повідомив директор Департаменту Олександр Возний.

За його словами, реагуючи на численні скарги киян на діяльність ТОВ "АДМ", департамент ініціював перевірку діяльності підприємства контролюючими органами, під час якої були зафіксовані порушення.

"Впродовж тривалого часу ми отримуємо численні скарги киян на діяльність ТОВ "АДМ", розташованого за адресою вул. Сирецька, 33. Громада скаржиться на сморід уночі та неможливість спати з відкритими вікнами через погане повітря та запах.

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Департамент неодноразово ініціював зустрічі з громадою та контролюючими органами. Наша взаємодія з Державною екологічною інспекцією, Нацполіцією та прокуратурою дала свої плоди. Сьогодні опубліковане відповідне розпорядження, що зупиняє дію дозволу на викиди забруднюючих речовин, виданого ТОВ "АДМ", – повідомив Олександр Возний.

У департаменті нагадали, що згідно із законом про охорону атмосферного повітря, дія дозволу на викиди зупиняється через десять робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

На сайті "АДМ" вказано, що компанія - металургійне підприємство. Спеціалізується на металургійній переробці алюмінієвого лома в високоякісні алюмінієві сплави.

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Нагадаємо:

Господарський суд Черкаської області стягнув з приватного підприємства "Укрполітекс" 2,97 млн грн завданих державі збитків внаслідок викиду забруднюючих речовин в повітря.