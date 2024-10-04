Опитування: половина компаній не компенсуватиме підвищення військового збору

В Україні 55% компаній не зможуть компенсувати підвищення військового збору працівникам.

Про це свідчать результати експрес-опитування Європейської Бізнес Асоціації щодо потенційного збільшення податкового навантаження на роботодавців.

Так, у випадку підвищення військового збору до 3% або 5% дещо більше половини, а саме 55% учасників опитування зазначили, що не зможуть компенсувати цю різницю своїм працівникам. Відповідно, це призведе до зниження реального доходу людей.

У випадку зростання військового збору до 3% повністю компенсувати різницю при найближчому перегляді заробітних плат готові 15% компаній, частково – 14%. Інші 7% розглядають варіант повної компенсації за рахунок введення надбавки до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан.

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Якщо йдеться про зростання військового збору до 5%, в такому разі повністю готові компенсувати зниження реального доходу працівників дещо менше компаній – 14%, а частково – 13%. І 6% готові повністю компенсувати надбавкою до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан.

Інші компанії розглядають різні підходи до компенсації або ще не прийняли відповідне рішення.

Експрес-опитування проводилось з 1 до 3 жовтня 2024 року серед членських компаній Європейської Бізнес Асоціації. Учасники опитування – 71 компанія з різних галузей економіки. Серед учасників, міжнародні компанії – 79%, українські компанії – 21%; 48% – великі підприємства, 44% – середні та 8% – малі.

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Нагадаємо:

У податковому законопроєкті передбачається збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%.