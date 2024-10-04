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В Україні впав попит на вживані іномарки: що обирали у вересні

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 11:44 - Віктор Волокіта
 
Getty Images

У вересні 2024 року український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації таких авто зменшились на 19%.

Про це повідомляє Укравтопром. 

Як йдеться в повідомленні, в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні.

Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.

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Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть: дизельні – 25%; електромобілі – 19%; гібриди та авто з ГБО – по 5%. 

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf. 

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До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 1018 од.;
  2. RENAULT Megane - 793 од.;
  3. SKODA Octavia - 685 од.;
  4. VOLKSWAGEN Tiguan - 483 од.;
  5. VOLKSWAGEN Passat - 477 од.;
  6. NISSAN Leaf - 440 од.;
  7. AUDI Q5 - 426 од.;
  8. AUDI A4 - 333 од.;
  9. TESLA Model 3 - 325 од.;
  10. NISSAN Rogue - 322 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Нагадаємо:

В Україні у вересні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%. Отже їх ринкова частка скоротилася на 5 відсоткових пунктів (в.п.).

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