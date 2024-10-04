В Україні впав попит на вживані іномарки: що обирали у вересні
У вересні 2024 року український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації таких авто зменшились на 19%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Як йдеться в повідомленні, в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні.
Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть: дизельні – 25%; електромобілі – 19%; гібриди та авто з ГБО – по 5%.
Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1018 од.;
- RENAULT Megane - 793 од.;
- SKODA Octavia - 685 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 483 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 477 од.;
- NISSAN Leaf - 440 од.;
- AUDI Q5 - 426 од.;
- AUDI A4 - 333 од.;
- TESLA Model 3 - 325 од.;
- NISSAN Rogue - 322 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
Нагадаємо:
В Україні у вересні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%. Отже їх ринкова частка скоротилася на 5 відсоткових пунктів (в.п.).