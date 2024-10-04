В Україні впав попит на вживані іномарки: що обирали у вересні

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У вересні 2024 року український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації таких авто зменшились на 19%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Як йдеться в повідомленні, в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні.

Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.

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Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть: дизельні – 25%; електромобілі – 19%; гібриди та авто з ГБО – по 5%.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

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До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 1018 од.; RENAULT Megane - 793 од.; SKODA Octavia - 685 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 483 од.; VOLKSWAGEN Passat - 477 од.; NISSAN Leaf - 440 од.; AUDI Q5 - 426 од.; AUDI A4 - 333 од.; TESLA Model 3 - 325 од.; NISSAN Rogue - 322 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Нагадаємо:

В Україні у вересні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%. Отже їх ринкова частка скоротилася на 5 відсоткових пунктів (в.п.).