Всі розділи
Укр / Рус

Українців попереджають про обмеження руху на кордоні з Угорщиною

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 11:23 - Віктор Волокіта

Із 7 до 10 жовтня у межах міжнародного пункту пропуску "Чоп – Захонь", що на кордоні з Угорщиною, заплановано асфальтування прикордонного мосту через ріку Тиса.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття здійснюватимуть виключно на вантажному напрямку на окремому відрізку мосту.

Роботи триватимуть 7-8 жовтня, з 08:00 до 16:00 (за угорським часом) – ремонт на смузі для в'їзду вантажівок, а також 9-10 жовтня, з 08:00 до 16:00 – ремонт на смузі для виїзду вантажівок.

Реклама:

Митники попереджають, що під час ремонту може бути обмежено проїзд великогабаритного транспорту через міст в обидва напрямки.

Нагадаємо:

У пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на українсько-угорському кордоні, було частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України. 

Реклама:

Угорщина
Реклама:
Матеріали за темою
Угорський "ОТП банк" став головним банком для розрахунків росіян з ЄС  30 вересня 2024, 16:20
Укрзалізниця планує збільшити обсяги перевезень до ЄС через Угорщину 25 вересня 2024, 20:50
Українців попереджають про обмеження руху транспорту на кордоні з Угорщиною 19 вересня 2024, 13:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті