У Києві приватизують науково-дослідний інститут за 107 мільйонів

Фото: Prozorro.Продажі

Фонд державного майна 31 жовтня провів онлайн-аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу держпідприємства "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Згідно з повідомленням на сайті "Prozorro.Продажі", переможцем стало ТОВ "Офісний центр Гоголя", яке запропонувало 107,2 млн грн і було єдиним учасником.

Також покупець додатково має сплатити 21,4 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 128,6 млн грн. А стартовою була ціна у 87 млн грн.

Реклама:

Об'єкт знаходиться у Подільському районі міста Київ на вул. Костянтинівській, 68, поруч станція м. Тараса Шевченка.

Як йдеться в повідомленні ФДМ, після повної оплати вартості лота, новий власник отримає комплекс, до якого входить адмінбудівля загальною площею 5098,3 м² та гаражні бокси загальною площею 53,5 м². Крім того, на балансі майнового комплексу також перебуває 1 автотранспортний засіб та 41 одиниця рухомого майна.

Нагадаємо:

Реклама:

Фонд державного майна виставив на приватизацію державний пакет акцій у ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (колишній Надвірнянський нафтопереробний завод).