Доходи державного бюджету зросли у жовтні

До загального фонду державного бюджету надійшло 128,4 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У вересні доходи бюджету становили 122 млрд грн. У серпні - 386,2 млрд грн завдяки перерахуванню 228,1 млрд грн міжнародної допомоги. До цього доходи держбюджету скорочувалися останні шість місяців.

За підсумками жовтня надходження платежів від Державної податкової служби становили 68,5 млрд грн:

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24,4 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,7 млрд грн, відшкодовано – 15,3 млрд грн)

22,9 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір

11,4 млрд грн – акцизний податок

5,9 млрд грн – податок на прибуток підприємств

3 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Державної митної служби надійшли обсягом 54 млрд грн.

За оперативними даними, у жовтні 2024 року до загального та спеціального фондів держбюджету надійшло 177 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 43,8 млрд грн у вигляді ЄСВ у фонди пенсійного та соціального страхування.

Нагадаємо:

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Верховна Рада підтримала законопроєкт з бюджету України на 2025 рік у першому читанні.