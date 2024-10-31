"Гарантованому покупцю" не вдалося провести перший пілотний "зелений" аукціон

ДП "Гарантований покупець", яке виконує функцію держави із закупівлі зеленої енергії у приватних виробників, не вдалося провести пілотний онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Аукціон не відбувся. Причина: учасники відсутні", – зазначається в повідомленні.

На аукціон була виставлена гарантована держпідтримка сонячної генерації обсягом 11 МВт. За умовами торгів станцію мали б побудувати на лівому березі Дніпра, крім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій.

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Максимальний розмір підтримки, на яку могли б претендувати інвестори, становив 9 євроцентів за 1 кВт/год.

Нагадаємо:

"ДП "Гарантований Покупець" оголосив про проведення другого пілотного аукціону з розподілу квоти підтримки на будівництво нової потужності для інших видів альтернативних джерел енергії (крім енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

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Розмір частки додаткової річної квоти підтримки становить 11 МВт. Дата проведення – 14 листопада. Кінцевий термін подачі заяв - до 13 листопада.

Максимальний розмір цінової пропозиції учасника – 12 євроцентів за кВт-год.