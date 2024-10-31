Київрада проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на 2,56 мільярдів

Київська міська рада надала згоду на збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК Київміськбуд" шляхом додаткової емісії та викупу акцій на суму не більше ніж 2,56 млрд грн.

Проєкт рішення у четвер, 31 жовтня, підтримали 77 депутатів, пише LIGA.net.

Одночасно депутати звернулися до Кабінету міністрів ("за" – 72 депутати) з проханням виділити Київміськбуду 2,28 млрд грн на добудову 18 збиткових об'єктів Укрбуду.

Сумарно ці гроші, за словами члена наглядової ради Київміськбуду, секретаря Київради Володимира Бондаренка, дозволять стабілізувати роботу компанії. В такому випадку вона у 2025 році зможе добудувати шість житлових комплексів, а у першому півріччі 2026 року – ще чотири.

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Докапіталізація Київміськбуду дозволить територіальній громаді збільшити свою частку в акціонерному капіталі компанії.

Нагадаємо:

Київська влада разом з ініціативною групою інвесторів недобудованих об’єктів "Укрбуду" та "Київміськбуду" домовились найближчим часом підписати меморандум та затвердити дорожню карту, щоб добудувати багатоповрхівки.

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