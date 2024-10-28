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Польща посилює вимоги до міжнародних перевезень на своїй території

Понеділок, 28 жовтня 2024, 18:42 - Олексій Артемчук

З 1 листопада Польща запроваджує обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників, зокрема українських.

Про це повідомляє Львівська митниця.

Перевізники будуть зобов’язані зареєструвати свої перевезення в системі електронного нагляду за транспортом (SENT)  до перетину польського кордону, незалежно від типу вантажу, що перевозиться. 

Окрім цього водій транспортного засобу зобов'язаний постійно мати при собі реєстраційний номер RMPD з системи SENT або замінний документ.

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Компанії з країн, що не входять до ЄС, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), також повинні забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу.

Вантажівка повинна мати локатор або зовнішню систему локалізації, і водій зобов'язаний вмикати локатор перед початком перевезення.

Зазначається, що за порушення нових вимог передбачені штрафи і для водіїв, і для перевізників.

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Для водіїв:

1500 злотих (15 000 грн) за відсутність реєстраційного номера, 2000 злотих (20 000 грн) за вимкнений локатор або відмову в перевірці геолокаційних даних.

Для перевізників:

12 000 злотих (120 000 грн) за перевезення без реєстрації або з недостовірними даними, 10 000 злотих (100 000 грн) за відсутність геолокаційних даних або локатора.

Польща логістика митниця
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Економічна правда
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