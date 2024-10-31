Нацбанк покращив прогноз зростання реального ВВП України

Національний банк України покращив прогноз зростання реального ВВП на 2024 та 2025 роки у порівнянні з липневим прогнозом.

Про це йдеться у новому макропрогнозі регулятора.

Так, за підсумками 2024 року прогноз зростання ВВП України збільшили з 3,7% до 4%. За підсумками 2025 року - з 4,1% до 4,3%.

Водночас у 2026 році прогноз реального ВВП за підсумками року зменшили - з 4,8% до 4,6%.

Реклама:

Номінальний ВВП України у 2024 році має становити 7,6 трильйона гривень, у 2025 - 8,7 трильйона, а у 2026 році - 9,7 трильйона. Прогноз по номінальному ВВП покращився у всіх трьох проміжках часу.

Нагадаємо:

За дев’ять місяців 2024 року ВВП України зріс на 4,5% (±1%) у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Реклама:

За попередньою оцінкою Державної служби статистики України (Держстату), реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%