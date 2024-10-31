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АРМА шукає управителя та оцінювача елітного майна ексголови МВС

Четвер, 31 жовтня 2024, 13:15 - Віктор Волокіта
 
Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурси з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича - Віталія Захарченка. 

Про це повідомляє пресслужба АРМА. 

Зазначається, що серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки, квартири в центрі Києва та паркомісця.

На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в управління АРМА передано значний перелік елітної нерухомості, зокрема: 

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  • Три квартири преміум-класу в центрі Києва загальною площею понад 600 кв.м.
  • Житловий будинок площею 647 кв.м. по вул. Добровольчих батальйонів у м. Києві
  • Розкішний маєток площею майже 1300 кв.м. у с. Романків Обухівського району
  • 6 машиномісць у престижних житлових комплексах столиці
  • 15 земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів у Печерському районі Києва та Обухівському районі Київської області

 "Більшість об'єктів розташовані у найпрестижніших локаціях - на вул. Інститутській та Драгомирова у Печерському районі Києва, а також у мальовничій місцевості на березі Дніпра в межах сіл Романків та Підгірці Обухівського району", - розповіла голова АРМА Олена Дума.

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торгівельно-розважального центру Gulliver, який рішенням суду було передано в управління агентства.

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АРМА Захарченко
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