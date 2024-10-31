АРМА шукає управителя та оцінювача елітного майна ексголови МВС

Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурси з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича - Віталія Захарченка.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки, квартири в центрі Києва та паркомісця.

На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в управління АРМА передано значний перелік елітної нерухомості, зокрема:

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Три квартири преміум-класу в центрі Києва загальною площею понад 600 кв.м.

Житловий будинок площею 647 кв.м. по вул. Добровольчих батальйонів у м. Києві

Розкішний маєток площею майже 1300 кв.м. у с. Романків Обухівського району

6 машиномісць у престижних житлових комплексах столиці

15 земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів у Печерському районі Києва та Обухівському районі Київської області

"Більшість об'єктів розташовані у найпрестижніших локаціях - на вул. Інститутській та Драгомирова у Печерському районі Києва, а також у мальовничій місцевості на березі Дніпра в межах сіл Романків та Підгірці Обухівського району", - розповіла голова АРМА Олена Дума.

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торгівельно-розважального центру Gulliver, який рішенням суду було передано в управління агентства.

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