АРМА оголосило конкурс на управителя ТРЦ Gulliver

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торгівельно-розважального центру Gulliver, який рішенням суду було передано в управління агентства.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

За результатами оцінки, вартість об'єкта становить 7,6 млрд гривень. АРМА підготувало всю необхідну тендерну документацію для проведення прозорого конкурсу з відбору управителя.

Конкурс проводиться через систему публічних закупівель Prozorro. Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління.

Реклама:

Водночас АРМА встановило максимально можливі 4 критерії до відбору управителя активу:

Учасник повинен мати відповідний майновий стан сукупною вартістю не менше 100 млн грн.

Учасник повинен мати сталий та вдосконалений колектив фахівців, які повинні мати відповідні галузі вищої освіти та належний професійний досвід виконання своїх обовʼязків за отриманим фахом освіти.

Учасник повинен надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів та заняття певними видами господарської діяльності (КВЕД: 68.20, 82.30, 93.29) за період не менше 3 останніх років.

Учасник повинен підтвердити свою фінансову спроможність офіційними даними внесеними до органів контролю.

Згідно з договором, з майбутнім управителем передбачено норму мінімального щомісячного розміру гарантійного платежу у 17,38 млн гривень. Це мінімальна сума, яку має сплачувати управитель протягом звітного одного місяця управління.

Конкурс з відбору стартує з 70% доходів, що має сплачуватися до державного бюджету з отриманих прибутків від управління майном. Переможцем конкурсу буде визнаного того, хто запропонує найбільший відсоток сплати.

Реклама:

Іноземний бізнес також може брати участь у відборі управителя активу, додали в АРМА.

Читайте також: Украсти в держави мільярди і не стати злочинцем. Історія банку "Михайлівський"

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало офіційний звіт оцінки щодо ТРЦ Gulliver (ТОВ "Три О"), згiдно з яким його оцінили в 7,6 млрд грн.