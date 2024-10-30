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АРМА оголосило конкурс на управителя ТРЦ Gulliver

Середа, 30 жовтня 2024, 14:49 - Артур Крижний

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торгівельно-розважального центру Gulliver, який рішенням суду було передано в управління агентства.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

За результатами оцінки, вартість об'єкта становить 7,6 млрд гривень. АРМА підготувало всю необхідну тендерну документацію для проведення прозорого конкурсу з відбору управителя.

Конкурс проводиться через систему публічних закупівель Prozorro. Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління.

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Водночас АРМА встановило максимально можливі 4 критерії до відбору управителя активу:

  • Учасник повинен мати відповідний майновий стан сукупною вартістю не менше 100 млн грн. 
  • Учасник повинен мати сталий та вдосконалений колектив фахівців, які повинні мати відповідні галузі вищої освіти та належний професійний досвід виконання своїх обовʼязків за отриманим фахом освіти.
  • Учасник повинен надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів та заняття певними видами господарської діяльності (КВЕД: 68.20, 82.30, 93.29) за період не менше 3 останніх років.
  • Учасник повинен підтвердити свою фінансову спроможність офіційними даними внесеними до органів контролю.

Згідно з договором, з майбутнім управителем передбачено норму мінімального щомісячного розміру гарантійного платежу у 17,38 млн гривень. Це мінімальна сума, яку має сплачувати управитель протягом звітного одного місяця управління.

Конкурс з відбору стартує з 70% доходів, що має сплачуватися до державного бюджету з отриманих прибутків від управління майном. Переможцем конкурсу буде визнаного того, хто запропонує найбільший відсоток сплати.

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Іноземний бізнес також може брати участь у відборі управителя активу, додали в АРМА.

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Нагадаємо:

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало офіційний звіт оцінки щодо ТРЦ Gulliver (ТОВ "Три О"), згiдно з яким його оцінили в 7,6 млрд грн. 

АРМА
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Економічна правда
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