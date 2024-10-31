Українців попередили про призупинення роботи митного посту на кордоні зі Словаччиною

1 листопада на митному посту "Вишнє Нємецьке" (вантажний напрямок) Міхаловецької митниці оновлюватиметься серверне програмне забезпечення.

Про це повідомляє Держмитслужба з посиланням на словацьких митників.

У зв’язку з цим буде тимчасово призупинена робота митного контролю та оформлення великогабаритних транспортних засобів через українсько-словацький кордон.

Технічні роботи розпочнуться з 09:00 і триватимуть до 15:00.

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Митники закликають перевізників, які обиратимуть перетин кордону в цьому напрямку, врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет рекомендував до другого читання і прийняття в цілому законопроєкт №6490-д про перезавантаження митниці.

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