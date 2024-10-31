Українців попередили про призупинення роботи митного посту на кордоні зі Словаччиною
Четвер, 31 жовтня 2024, 12:49 -
1 листопада на митному посту "Вишнє Нємецьке" (вантажний напрямок) Міхаловецької митниці оновлюватиметься серверне програмне забезпечення.
Про це повідомляє Держмитслужба з посиланням на словацьких митників.
У зв’язку з цим буде тимчасово призупинена робота митного контролю та оформлення великогабаритних транспортних засобів через українсько-словацький кордон.
Технічні роботи розпочнуться з 09:00 і триватимуть до 15:00.
Реклама:
Митники закликають перевізників, які обиратимуть перетин кордону в цьому напрямку, врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок.
Нагадаємо:
Фінансовий комітет рекомендував до другого читання і прийняття в цілому законопроєкт №6490-д про перезавантаження митниці.
Реклама:
Реклама: