Держборг України став дешевше: що це означає

Середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України зменшилась на 21,8%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

З початку 2024 року станом на 30 вересня середньозважена вартість держборгу скоротилася на 21,8% – з 6,24 до 4,88 відсотка.

Зменшена ставка по борговим зобов'язанням означає, що Україна буде менше платити за обслуговування боргу.

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Середня строковість державного боргу складає понад 11 років.

В розрізі кредиторів левову частку боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 58%.

Випущені цінні папери на внутрішньому ринку складають 27%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 12%, а позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 3%.

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Станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,4 трлн грн, або 155,7 млрд доларів, нагадали в Мінфіні.

Нагадаємо:

Раніше, державний та гарантований державою борг України перетнув позначку у 6,4 трлн грн.