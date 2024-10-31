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В Україні сформувалася "велика четвірка" виробників пива

Четвер, 31 жовтня 2024, 12:41 - Артур Крижний

Наразі чотири гравці контролюють близько 80-85% ринку пива в Україні.

Так ситуацію в коментарі Liga.net оцінив генеральний директор ПрАТ "Оболонь" Ігор Булах.

За його словами, четвірка лідерів-виробників пива в Україні наразі розподілилась наступним чином:

  • Carlsberg Ukraine (бренди Carlsberg, Kronenbourg, Львівське та інші).
  • ПрАТ "Оболонь" (Оболонь, Hike, Zibert та інші).
  • "AB InBev Efes Україна" (Чернігівське, Рогань, Staropramen та інші).
  • "Перша приватна броварня" (Бочкове, Heineken, Закарпатське та інші).

Нагадаємо:

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У березня 2022 року нідерландська компанія Heineken NV припинила виробництво та продаж пива власного бренду в Росії, заводи працюватимуть для національних брендів.

У травні 2022 року компанія AB InBev перемістила виробництво пива марки "Чернігівське" у місто Лювен, Фландрія, внаслідок російської агресії.

пиво
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