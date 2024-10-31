В Україні сформувалася "велика четвірка" виробників пива

Наразі чотири гравці контролюють близько 80-85% ринку пива в Україні.

Так ситуацію в коментарі Liga.net оцінив генеральний директор ПрАТ "Оболонь" Ігор Булах.

За його словами, четвірка лідерів-виробників пива в Україні наразі розподілилась наступним чином:

Carlsberg Ukraine (бренди Carlsberg, Kronenbourg, Львівське та інші).

ПрАТ "Оболонь" (Оболонь, Hike, Zibert та інші).

"AB InBev Efes Україна" (Чернігівське, Рогань, Staropramen та інші).

"Перша приватна броварня" (Бочкове, Heineken, Закарпатське та інші).

Нагадаємо:

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У березня 2022 року нідерландська компанія Heineken NV припинила виробництво та продаж пива власного бренду в Росії, заводи працюватимуть для національних брендів.

У травні 2022 року компанія AB InBev перемістила виробництво пива марки "Чернігівське" у місто Лювен, Фландрія, внаслідок російської агресії.