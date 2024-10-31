В Україні сформувалася "велика четвірка" виробників пива
Четвер, 31 жовтня 2024, 12:41 -
Наразі чотири гравці контролюють близько 80-85% ринку пива в Україні.
Так ситуацію в коментарі Liga.net оцінив генеральний директор ПрАТ "Оболонь" Ігор Булах.
За його словами, четвірка лідерів-виробників пива в Україні наразі розподілилась наступним чином:
- Carlsberg Ukraine (бренди Carlsberg, Kronenbourg, Львівське та інші).
- ПрАТ "Оболонь" (Оболонь, Hike, Zibert та інші).
- "AB InBev Efes Україна" (Чернігівське, Рогань, Staropramen та інші).
- "Перша приватна броварня" (Бочкове, Heineken, Закарпатське та інші).
Нагадаємо:
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У березня 2022 року нідерландська компанія Heineken NV припинила виробництво та продаж пива власного бренду в Росії, заводи працюватимуть для національних брендів.
У травні 2022 року компанія AB InBev перемістила виробництво пива марки "Чернігівське" у місто Лювен, Фландрія, внаслідок російської агресії.
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