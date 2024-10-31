Ціни на нафту зросли на тлі новин про затримки збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту зросли через зростання попиту на паливо у США, після несподіваного зниження запасів нафти та бензину, а також повідомлення про можливу затримку збільшення видобутку країнами ОПЕК+.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 47 центів, або 0,65%, до $73,02 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 43 центи, або 0,63%, до $69,04 за барель.

Обидва контракти піднялися більш ніж на 2% у середу після падіння на понад 6% на початку тижня через зниження ризику ескалації конфлікту на Близькому Сході.

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За даними Управління енергетичної інформації США, запаси бензину в країні несподівано знизилися за тиждень, що завершився 25 жовтня, до найнижчого рівня за два роки через зростання попиту. Також знизилися запаси сирої нафти через скорочення імпорту.

Дев’ять аналітиків, опитаних агентством Reuters, очікували збільшення запасів бензину та сирої нафти.

"Несподіване зниження запасів бензину у США дало можливість для покупок, адже попит виглядає сильнішим, ніж очікувалося," — сказав Тошітака Тазава, аналітик Fujitomi Securities. "Очікування можливої затримки збільшення видобутку ОПЕК+ також підтримують ринок... Якщо це станеться, WTI може відновитися до рівня $70", — додав він.

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Агентство Reuters повідомило, що країни ОПЕК+ можуть відкласти плановане підвищення видобутку в грудні на місяць або більше через занепокоєння щодо слабкого попиту на нафту та зростання пропозиції.

Група планує збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу в грудні, але вже перенесла це підвищення з жовтня через падіння цін. Рішення про відтермінування може бути прийнято вже наступного тижня, повідомили два джерела в ОПЕК+ агентству Reuters.

ОПЕК+ має провести зустріч 1 грудня, щоб визначити подальші кроки своєї політики.

Нагадаємо:

Об'єднання країни-виробників нафти ОПЕК+ планують додати до 2,5 мільйона барелів на день до пропозиції вже через трохи більше ніж місяць, але може знадобитися пауза.