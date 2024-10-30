Міноборони не знайшло підстав давати бронь робітникам "Балістики" – міністерство

Комісія Міноборони не знайшла підстав для того, щоб надати право виробнику спорядження для війська "Балістика" бронювати робітників.

Про це повідомили ЕП у міністерстві.

Згідно з чинним порядком, статус критично важливого підприємства, що надає право бронювання працівників, визначається критеріями, затвердженими постановами Кабінету міністрів України.

Станом на сьогодні ТОВ "Балістика" такого статусу не має, про що Міноборони надало офіційну відповідь на запити представників компанії.

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Після розгляду документів, поданих "Балістикою", комісія з визначення критично важливих підприємств вирішила, що компанія не відповідає необхідним критеріям.

Основними причинами відмови стали відсутність державного контракту з Міноборони або ДОТ, погодження на держзамовлення в ролі співвиконавця, а також відсутність відповідних клопотань від представників ЗСУ. Крім того, підприємство не перебуває в управлінні Міністерства оборони.

Разом з тим, Міністерство оборони зазначає, що "високо цінує внесок, який приватні оборонні підприємства роблять для захисту держави".

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Найближчим часом планується зустріч із представниками оборонної промисловості для відкритого діалогу, роз’яснивши умови отримання статусу критично важливого підприємства, та сприяти процесу бронювання спеціалістів для забезпечення стабільної роботи виробництв.

Про час та місце проведення зустрічі буде повідомлено додатково.

Нагадаємо:

Виробник захисного спорядження для військових "Балістика" досі не може домогтися права на бронювання співробітників.