Шлюб в "Дії" увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією TIME

Послуга "Шлюб онлайн" у застосунку "Дія" увійшов до списку Best Inventions 2024 за версією журналу TIME.

Про це йдеться на сайті журналу.

TIME Best Inventions 2024 оцінив шлюб онлайн у Дії в категорії Apps & Software.

Журнал зазначає, що процес одруження простий, хоча й не надто романтичний: один із партнерів робить пропозицію через додаток, а інший отримує сповіщення. Якщо друга сторона відповідає "так" протягом 14 днів, пара домовляється про дату відеозв'язку для весілля з ведучим на платформі Webex.

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"Це може здатися суворим способом освідчення в коханні, але його створили для того, щоб допомогти багатьом українським парам, які опинилися фізично розділеними через вторгнення Росії, продовжувати своє життя", - додали в TIME.

Зазначається, що вже більше ніж 1,1 мільйона українців скористалися цією технологією для пропозиції.

Нагадаємо:

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Застосунок "Дія" перетнув позначку у 21 мільйон унікальних користувачів. Зараз у ньому доступні 24 документи й понад 30 сервісів.

За перші 24 години з початку роботи послуги "Шлюб онлайн" у "Дії" українці забронювали дати на 2 місяці вперед.