АМКУ оштрафував дві компанії з Одеси за змову на 10 тендерах

Антимонопольний комітет викрив дві компанії з Одеси — ТОВ "Електросервіс-Південь" та ТОВ "Електроперспектива" — у систематичній змові на тендерах на закупівлю різних видів електромонтажних робіт у Миколаївській та Одеській областях.

Про це повідомляє АМКУ.

За даними Комітету компанії спотворили результати 10 торгів на загальну суму 90 млн.

АМКУ встановила, що компанії узгодили між собою умови участі у торгах, завдяки чому конкуренція між ними була усунена.

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За порушення законодавства на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 12 млн.

Тепер цим двом компаніям, згідно із Законом України "Про публічні закупівлі", можуть відмовляти в участі у процедурі закупівлі на підставі факту, що вони протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій щодо спотворення результатів тендерів.

Нагадаємо:

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Антимонопольний комітет України викрив змову двох компаніх — ТОВ "ЛК Енергомир" та ТОВ "ЕК Укренергомонтаж" – і оштрафував їх на 10,3 млн грн.