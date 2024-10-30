АМКУ оштрафував дві компанії з Одеси за змову на 10 тендерах
Антимонопольний комітет викрив дві компанії з Одеси — ТОВ "Електросервіс-Південь" та ТОВ "Електроперспектива" — у систематичній змові на тендерах на закупівлю різних видів електромонтажних робіт у Миколаївській та Одеській областях.
Про це повідомляє АМКУ.
За даними Комітету компанії спотворили результати 10 торгів на загальну суму 90 млн.
АМКУ встановила, що компанії узгодили між собою умови участі у торгах, завдяки чому конкуренція між ними була усунена.
За порушення законодавства на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 12 млн.
Тепер цим двом компаніям, згідно із Законом України "Про публічні закупівлі", можуть відмовляти в участі у процедурі закупівлі на підставі факту, що вони протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій щодо спотворення результатів тендерів.
Нагадаємо:
Антимонопольний комітет України викрив змову двох компаніх — ТОВ "ЛК Енергомир" та ТОВ "ЕК Укренергомонтаж" – і оштрафував їх на 10,3 млн грн.