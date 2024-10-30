Всі розділи
Укр / Рус

АМКУ оштрафував дві компанії з Одеси за змову на 10 тендерах

Середа, 30 жовтня 2024, 18:30 - Олексій Артемчук

Антимонопольний комітет викрив дві компанії з Одеси — ТОВ "Електросервіс-Південь" та ТОВ "Електроперспектива" — у систематичній змові на тендерах на закупівлю різних видів електромонтажних робіт у Миколаївській та Одеській областях.

Про це повідомляє АМКУ.

За даними Комітету компанії спотворили результати 10 торгів на загальну суму 90 млн.

АМКУ встановила, що компанії узгодили між собою умови участі у торгах, завдяки чому конкуренція між ними була усунена.

Реклама:

За порушення законодавства на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 12 млн.

Тепер цим двом компаніям, згідно із Законом України "Про публічні закупівлі", можуть відмовляти в участі у процедурі закупівлі на підставі факту, що вони протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій щодо спотворення результатів тендерів.

Нагадаємо:

Реклама:

Антимонопольний комітет України викрив змову двох компаніх — ТОВ "ЛК Енергомир" та ТОВ "ЕК Укренергомонтаж" – і оштрафував їх на 10,3 млн грн.

АМКУ тендер
Реклама:
Матеріали за темою
Антимонопольний комітет на 10 мільйонів оштрафував дві фірми за змови 8 жовтня 2024, 20:44
АМКУ оштрафував фірми за змову на закупівлі систем відеоспостереження у Кривому Розі 26 вересня 2024, 17:51
АМКУ оштрафував власника бренду заправок KLO 20 вересня 2024, 13:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті