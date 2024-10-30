Печерський суд арештував 2,6 мільярда онлайн-казино Pin-Up за запитом ДБР

30 жовтня суд знову наклав арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Про це повідомляє голова Агентства з розшуку й менеджменту активів Олена Дума.

Керівниця АРМА подякувала Держбюро розслідувань за "миттєві реагування та внесення відповідного клопотання до суду".

"Ні копійки коштів агресора та таких, що були легалізовані злочинним шляхом, не буде повернуто. Кожна гривня, кожен мільярд – на Сили оборони України та проти ворога!" – наголосила Олена Дума.

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Нагадаємо:

Печерський районний суд скасував арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, яке має зв’язки з РФ.

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