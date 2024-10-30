Суд зобов'язав обвинувачених повернути 103 мільйони гривень збитків "Укрзалізниці"

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок у справі про зловживання на закупівлях дизпалива для "Укрзалізниці", що завдали перевізнику збитків у 103 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП.

У межах розслідування встановлено, що на початку 2017 року посадовці "Укрзалізниці" вжили дій для того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн грн.

Щобільше, попри наявність чинних попередніх контрактів, які дозволяли "Укрзалізниці" продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи умисно наполягли на виконанні поставок на 15-20% дорожче.

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Представнику комерційної структури визнали винним і суд призначив йому покарання у виді 5 років 5 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки та зі штрафом.

Колишнього посадовця Укрзалізниці ВАКС також визнав винуватим та призначив покарання – 3 роки 1 місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки та зі штрафом.

Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов АТ "Укрзалізниця" та постановив стягнути з обвинувачених 102,793 млн грн, як відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

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Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо:

У травні 2021 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 18 травня повідомили трьом особам про підозру у завданні "Укрзалізниці" майже 103 мільйони гривень збитків під час закупівель дизпалива у 2017 році.

Вже у липні того ж року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування, здійснюване НАБУ за епізодом про завдання "Укрзалізниці" майже 103 млн грн збитків під час закупівлі дизпалива у 2017 році.