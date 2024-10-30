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Український виробник кормів для тварин отримав 40 мільйонів євро на завод у ЄС

Середа, 30 жовтня 2024, 15:10 - Олексій Артемчук

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестує в "Кормотех" 40 млн євро на будівництво другого заводу в Литві.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Зазначається, що загальна вартість проєкту становитиме 63 млн євро.

Кредит надається холдинговій компанії Групи Vengast Investments Ltd (Кіпр) та її дочірній компанії у Литві Kormotech UAB. Пакет фінансування є синдикованим кредитом A/B на суму 40 млн євро, з яких 20 млн євро надасть нідерландський фонд управління активами ILX Fund.

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Новий проєкт допоможе "Кормотеху" розширити експорт і географічну диверсифікацію, а також створити нові можливості для працевлаштування і навчання жінок, ветеранів, людей з інвалідністю та інших вразливих груп.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив надання українському виробнику кормів для домашніх тварин "Кормотех" (Львівська область) кредиту на 10 мільйонів євро на будівництво нового заводу в Литві.

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ЄС ЄБРР промисловість
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Економічна правда
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