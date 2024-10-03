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"Енергоатом" ремонтуватиме фасад Хмельницької АЕС матеріалами у 2,5 раза дорожче – ЗМІ

Четвер, 3 жовтня 2024, 16:24 - Артур Крижний

Філія "Хмельницька атомна електрична станція" за результатами тендеру замовила відновлення фасадів філії вартістю 6,75 млн грн з завищеними цінами на деякі матеріали у 1,5-2,5 раза.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на дані "Прозорро".

До листопаду 2024 року переможець тендеру "Будівельна компанія "Спеціалізоване управління-39" повинна відновити антикорозійне покриття зовнішніх стін фасадів ХАЕС у важкодоступних місцях.

У підсумковій відомості ресурсів полімерцементну армовану шпатлівку Ceresit CT 29 врахували по 42 грн/кг, а "Епіцентр" продає її по 16 грн/кг, що у 2,5 раза дешевше (ціни вказані з ПДВ).

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Фасадну шпаклівку Ceresit CT 225 замовили по 44 грн/кг, а "Епіцентр" пропонує її по 33 грн/кг, що на 25% дешевше.

Ґрунтовку Ceresit CT 19 замовили по 155 грн/кг, тоді як в "Епіцентрі" її можна купити по 93 грн/кг, що в півтора раза дешевше.

Орієнтовна переплата лише на цих трьох позиціях сягає приблизно 567 тисячі грн. Договірна ціна є твердою. Послуги будуть оплачуватися протягом пів року після їхнього завершення.

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Фірма отримала підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги ніхто інший не подався.

Енергоатом корупція
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