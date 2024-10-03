Росія вдвічі переплачує за "тіньові" чипи американських компаній для своїх ракет

Росії вдається в обхід санкцій закуповувати електронні компоненти західних компаній для своїх ракет, вдвічі переплачуючи за них.

Про це пише агентство Bloomberg.

Здебільшого для виробництва ракет використовують чипи американських і європейських компаній, свідчить розслідування Bloomberg на основі даних української розвідки та Київської школи економіки. Поставки йдуть здебільшого через китайські та гонконзькі фірми-одноденки.

Найбільше використовуються компоненти американських Analog Devices (21% із 3871 компонента, знайдених в уламках російських боєприпасів) і Texas Instruments (14%). Згідно з митними даними, чипів однієї тільки Analog Росія отримала минулого року на $326 млн.

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Заходи експортного контролю змушують Росію платити за продукцію Analog у два з гаком рази більше, ніж до 2022 року, каже консультантка зі стратегічних проєктів КШЕ Олена Білоусова. Посередники знають, що у Росії мало альтернативних джерел закупівель, і роблять націнку.

Близько двох третин закуплених Росією компонентів Analog становлять інтегральні схеми, які входять до числа 50 деталей, віднесених міністерством торгівлі США до категорії пріоритетних через їх використання в системах озброєння. Але також є компоненти подвійного призначення, такі як контролери стандартного інтерфейсу RS-232, виявлені в ракеті "Іскандер".

У серпні 2024 р. через офіційних дистриб'юторів можна було придбати близько 86 000 штук RS-232, а через неавторизованих продавців - більше ніж 4 млн, каже Метью Габер, виконавчий директор нью-йоркської Cofactr, що допомагає автоматизувати закупівлі електроніки та щоденно відстежує дані про запаси у сотень дистриб'юторів.

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Нагадаємо:

Російська крилата ракета "Іскандер-К", яка 19 серпня 2023 року вдарила по центру Чернігова і вбила 7 людей, зокрема 6-річну дівчинку, містила у навігаційній системі мікросхеми з США.