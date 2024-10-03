Чипи з США наводили ракету РФ, яка вбила дитину під час атаки на драмтеатр Чернігова

Російська крилата ракета "Іскандер-К", яка 19 серпня 2023 року вдарила по центру Чернігова і вбила 7 людей, зокрема 6-річну дівчинку, містила у навігаційній системі мікросхеми з США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Дослідник з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Висікан знайшов модуль навігаційної системи SN-99 ракети "Іскандер" на площі біля театру у Чернігові, куди вдарила ракета. Він містив компоненти, виготовлені чотирма західними компаніями. Навігаційна система SN-99, що є "мозком" ракети, з’єднала її із супутниками та направила на місто.

Маркування на двигуні ракети й деяких компонентах показало, що її зібрали не раніше березня 2023 року — більше ніж через рік після того, як США та їхні союзники ввели експортні обмеження, які забороняють постачання технологій до Росії, щоб послабити її оборонну промисловість.

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Ці обмеження зробили незаконними поставки західних напівпровідників до Росії, якщо вони могли бути використані у військових цілях, навіть якщо їх виробили в Китаї.

"Ця ракета була нова", — говорить Висікан. "Вона мала компоненти, що дозволяли їй з’єднуватися з супутником, а це означало лише одне: вона була більш смертоносною".

Один із уламків, що вцілів після вибуху, був металевою платою зеленого кольору, покритою чипами. Шрифт, вигравіюваний на двох напівпровідниках, вказував, що це були чипи, вироблені компанією Silicon Laboratories Inc, що базується в Остіні (США).

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Номери на чипах показали, що їх виготовили на третьому тижні січня і на першому тижні березня 2022 року.

Оскільки проходить кілька місяців, поки напівпровідники пройдуть через глобальний ланцюг постачання, це свідчить про те, що Росія, ймовірно, імпортувала їх після запровадження західних експортних обмежень, пише агентство.

Інші навігаційні компоненти, знайдені серед чернігівських уламків, були виготовлені американським виробником мікросхем Analog Devices, німецькою Infineon Technologies та американською компанією Integrated Silicon Solution Inc з китайським капіталом.

Нагадаємо:

19 серпня 2023 року близько 11:30 ранку російські війська вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою.

Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу.

Пізніше пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів", а також показав запрошення на захід і відео моменту удару.

В Чернігові 19 серпня загинули 7 осіб, серед яких одна дитина, ще 180 людей постраждали, серед них щонайменше 12 дітей. У лікарнях із різними травмами перебувають 46 людей, зокрема шестеро дітей.

Діти й дорослі гуляли на площі перед театром.