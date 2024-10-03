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Понад 200 іноземців хочуть відкрити бізнес в Україні через uResidency

Четвер, 3 жовтня 2024, 16:16 - Олексій Артемчук

З запуску програми електронного резидентства вже надійшло понад 200 заявок від іноземців, які бажають зареєструвати підприємство в Україні.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ділимося досвідом у цифровізації зі світом — запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency та вже отримуємо заявки від майбутніх резидентів. Загалом 200+ іноземців зареєструвалися в програмі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

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Україна оголосила про запуск uResidency - програми, яка дозволяє іноземцям відкривати бізнес в Україні.

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