Україна дозволила іноземцям відкривати бізнес у країні онлайн і в кілька кліків

Україна оголосила про запуск uResidency - програми, яка дозволяє іноземцям відкривати бізнес в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Програма пропонує зручні умови для ведення бізнесу: реєстрація займає лише 5–10 хвилин через додаток або портал uResidency. Після перевірки заявки е-резидент отримує кваліфікований електронний підпис (КЕП) у консульстві без потреби відвідувати Україну. Далі він може зареєструвати фізичну особу-підприємця (ФОП) онлайн та автоматизувати всі податкові і фінансові процеси.

Система виключає необхідність звертатися до бухгалтерів, оскільки податкові декларації та платежі здійснюються автоматично через банк. Податкова ставка для е-резидентів становить 5%.

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Наразі програма доступна для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії, а на першому етапі планується залучити близько 1 000 е-резидентів. У майбутньому список країн буде розширено.